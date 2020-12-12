Лас-Вегас, США, , 15:04 — REGNUM В настоящее время стоимость организации смешанных единоборств (ММА) Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) составляет $9−10 млрд. Об этом 12 декабря заявил президент UFC Дэйна Уайт, его слова приводит телеканал TSN.

«Около $9−10 млрд», — заявил глава UFC, отвечая на вопрос о стоимости на сегодняшний день возглавляемой им организации.

Также Уайт уточнил, что в минувшем году UFC побила почти все рекорды в данном вопросе.

Отметим, Дэйна Уайт возглавил UFC в 2001 году, когда она входила в состав промоушена Zuffa.