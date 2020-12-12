Уват, , 14:50 — REGNUM Победителем в спринте среди мужчин на третьем этапе Кубка России (КР) по биатлону, который проходил в Увате (Тюменская область) стал Игорь Малиновский, который выступает за Омскую область. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победитель прошел дистанцию в 10 км за 25 минут 36,9 секунды, ни разу не промахнувшись. Вторым в спринте стал Алексей Петров, выступающий за Башкирию, который отстал от лидера на +0,9 секунды и также ни разу не промахнулся. Третье место у Дмитрия Шамаева из Удмуртской Республики, чье отставание от победителя составило +2,2 секунды, спорстмен также не допустил ни одного промаха.

У женщин в спринте на третьем этапе КР, проходившем в Чайковском, первой стала Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, чье время прохождения дистанции в 7,5 км составило 23 минуты 13 секунды без промахов.

Второй стала Наталья Гербулова, выступающая за Красноярский край, которая финишировала на +10,1 секунды позже победительницы и допустила один промах. Третье место у Полины Шевниной из Московской области, чье отставание от лидера составило +12,1 секунды без промахов по ходу гонки.