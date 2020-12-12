Москва, , 14:36 — REGNUM Президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) на отчетно-выборная конференции переизбран Михаил Мамиашвили. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба организации.

При этом Мамиашвили был единственным кандидатом на данный пост, он избран на четырехлетний срок.

Также на отчетно-выборная конференции, проходившей в Олимпийском комитете России, избраны четыре первых вице-президента ФСБР: Арсен Фадзаев, Омар Муртузалиев, Наталья Ярыгина и Вартерес Самургашев.

Отметим, Михаил Мамиашвили, который является олимпийским чемпионом, находится на посту главы ФСБР с 1997 года.