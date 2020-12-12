Лондон, , 14:11 — REGNUM Немецкий полузащитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Месут Озил готов к переходу в одну из команд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом 12 декабря сообщает ESPN.

Уточняется, что в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы команды «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона, «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами».

При этом указывается, что в «Арсенале» не намерены создавать препятствия переходу игрока, однако при этом последний собирается находиться в лондонской команде до окончания действия своего текущего контракта.

Отметим, ранее стало известно, Месут Озил, который играет в «Арсенале» с 2013 года, не попал в заявку команды на нынешний сезон.