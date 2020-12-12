Москва, , 14:10 — REGNUM С просьбой об организации минуты молчания перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу между московским клубом «Спартак» и командой «Сочи» в память актера Валентина Гафта, о смерти которого стало известно ранее, намерено обратиться к Российской премьер-лиге (РПЛ) руководство «красно-белых». Об этом 12 декабря сообщил источник ТАСС.

«Спартак» собирается обратиться в РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о Гафте перед матчем с «Сочи», — отметил источник агентства.

При этом матч 18-го тура РПЛ с участием команд «Спартак» и «Сочи» состоится 12 декабря на поле сочинского стадиона «Фишт» и начнется в 16:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу кончины советского и российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта, о смерти которого стало известно ранее, выразил московский футбольный клуб «Спартак», болельщиком которого являлся покойный.

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