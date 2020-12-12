Москва, , 13:22 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины советского и российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта, о смерти которого стало известно ранее, выразил московский футбольный клуб «Спартак», болельщиком которого являлся покойный. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба «красно-белых».

"Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в сообщении приводятся стихи Гафта, которые он посвятил своей любимой футбольной команде.

Как предавало ИА REGNUM, ранее в Московском театре «Современник» сообщили, что народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет.