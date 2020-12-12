Барселона, Испания, , 12:36 — REGNUM Сумму, которую футбольный клуб «Барселона» сэкономит на зарплатах своих игроков в 2021 году, назвала 12 декабря испанская радиостанция Cadena COPE.

По данным источника, те из футболистов каталонского клуба, кто согласился на снижение зарплаты недополучат в 2021 году в сумме €122 млн.

Помимо того, руководство «Барселоны» не заплатит своим игрокам еще €50 млн бонусами. Таким образом, общая сэкономленная на зарплате каталонской командой сумма в будущем году составит €172 млн.

При этом отмечается, что эти деньги клуб намерен вернуть игрокам в течение 3−4 лет

Отметим, на 24 января 2021 года назначены выборы нового президента и совета директоров «Барселоны». В настоящее время клуб находится на девятом месте турнирной таблицы Примеры с 14 очками.