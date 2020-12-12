Манчестер, Великобритания, , 11:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего он ждёт от матча 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с командой «Манчестер Юнайтед». Его слова 12 декабря приводит Manchester Evening News.

По словам специалиста, матча с «МЮ» будет сложным, как со всеми крупными командами, тем более, что у оппонента «МС» есть в составе «невероятные футболисты».

«Постараемся навязать свою игру, контролировать соперника и наказать. В «МЮ» знают, что мы едем на «Олд Траффорд» (домашний стадион «МЮ» — ред.), чтобы одержать победу. Мы знаем об их качестве и не можем этого отрицать», — сказал Гвардиола.

Также он подчеркнул, что у «МЮ» в настоящее время состав является исключительным, однако в «МС» в этому готовы.

Отметим, матча 12-го тура ПАЛ между командами «МС» и МЮ» состоится позднее 12 декабря и начнется в 20:30 мск.