Портленд, США, , 11:14 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл команду «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче НБА. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на домашней площадке «Портленда» и завершилась в пользу хозяев со счетом 127:102.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кингз» Бадди Хилд, который набрал за матч 23 очками.

В составе победителей самым результативным стал форвард Кармело Энтони, сумевший набрать в игре 21 очко. Ещё по 18 очков принесли «Портленду» разыгрывающий Си Джей Макколлум, атакующий защитник Гари Трэнт и тяжелый форвард Хэрри Джайлз.

Отметим, новый регулярный чемпионат НБА начнется 22 декабря.