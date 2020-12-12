Портленд, США, 12 декабря 2020, 11:14 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл команду «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче НБА. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на домашней площадке «Портленда» и завершилась в пользу хозяев со счетом 127:102.
При этом наиболее результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кингз» Бадди Хилд, который набрал за матч 23 очками.
В составе победителей самым результативным стал форвард Кармело Энтони, сумевший набрать в игре 21 очко. Ещё по 18 очков принесли «Портленду» разыгрывающий Си Джей Макколлум, атакующий защитник Гари Трэнт и тяжелый форвард Хэрри Джайлз.
Отметим, новый регулярный чемпионат НБА начнется 22 декабря.