Манчестер, Великобритания, , 10:36 — REGNUM Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить своего агента Мино Райолу. Об этом 12 декабря сообщает журналист Bild Кристиан Фальк на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, 27-летний игрок твердо решил сменить свою нынешнюю команду и давит на своего представителя в этом вопросе.

Также указывается, что в случае, если Райоло не сможет решить данный вопрос, футболист готов пойти на прекращение сотрудничества с агентом.

Отметим, в нынешнем сезоне Поль Погба сыграл в составе «МЮ» в четырнадцати матчах, отметившись в них 2 голами и 2 результативными передачами.