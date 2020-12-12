Лос-Анджелес, США, , 10:14 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче НБА. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча завершилась в пользу «Лейкерс» со счетом 87:81.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник Тален Хортон-Такер, который набрал за игру 19 очков. Ещё 18 очков принес «Лейкерс» форвард Кайл Кузма.

В составе «Клипперс» самым результативным стал легкий форвард Пол Джордж, набравший 10 очков за матч.

Отметим, при этом многие лидеры «Лейкерс» — легкий форвард Леброн Джеймс, тяжелый форвард Энтони Дэвис, испанский центровой Марк Газоль и защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп в матче не участвовали.