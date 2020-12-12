Москва, , 09:20 — REGNUM Нападающий московского футбольного клуба «Спарта» Александр Кокорин может пропустить матч 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с командой «Сочи». Об этом 12 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, 29-летний футболист не полетел на предстоящий матч в Сочи с остальным составом команды.

При этом ранее игрок из-за микроповреждения четырехглавой мышцы вынужден был пропустить предыдущий матч РПЛ с командой «Тамбов», однако в пресс-службе «красно-белых» позднее сообщили, что Кокорин восстановился от травмы и примет участие в играх «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом».

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл в составе «Спартака» в десяти матчах и отметился в них 2 голами и 2 результативными передачами.