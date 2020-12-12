Барселона, Испания, , 09:11 — REGNUM Баскетбольный клуб «Барселона» уверенно обыграл миланскую команду «Олимпия» в матче 12-го тура Евролиги. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Палау Блауграна» в Барселоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 87:71.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался американский защитник «Олимпии» Малькольм Дилэйни, который сумел набрать за матч 23 очка.

В составе победителе самыми результативными стал американский центровой «Барселоны» Брендон Дэвис, набравший 21 очко в игре. Его коллега по клубу — испанский форвард Никола Миротич — оформил в матче дабл-дабл с 19 очков и 10 подборами.

Отметим, данная победа стала пятой для «Барселоны» в последних семи матчах. Для миланской «Олимпии» это поражение стало третьим за последние семь игр.