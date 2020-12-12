Лондон, , 08:31 — REGNUM Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд попал в сферу нескольких команд английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 12 декабря сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 20-летним футболистом интересуются клубы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

При этом «МЮ» считает своей главной целью приобретение правого форварда и следит за игроком. В то же время, в «МС» предполагают Холанда в качестве замены своему 32-летнему аргентинскому нападающему Серхио Агуэро.

Отметим, Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» в январе текущего года и в нынешнем сезоне сыграл за свой новый клуб в восьми матчах, отметившись в них 10 голами и двумя результативными передачами.