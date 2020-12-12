Париж, , 08:30 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» установил цену на возможный трансфер своего бразильского нападающего Неймара. Об этом 12 декабря сообщает Sport.es.

Уточняется, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи установил цену на 28-летнего футболиста в размере не менее €100 млн.

При этом указывается, что в парижской команде с оптимизмом рассматривают возможность продления соглашения с игроком, однако в настоящее время прогресс в переговорах по этому поводу отсутствует.

Отметим, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн, что на тот момент стало рекордной суммой. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.