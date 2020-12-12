Мадрид, , 08:30 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» собирается в летнее время вернуть в свой состав защитника Серхио Регилона, который в прошедшее траснферное окно перешел в лондонскую команду «Тоттенхэм». Об этом 12 декабря сообщает TalkSport.

Уточняется, что в мадридской команде намерены вернуть своего 23-летнего воспитанника из-за неубедительной игры бразильского защитника «Реала» Марсело.

При этом в сентябре текущего года Регилон перешел в «Тоттенхэм» за €30 млн, однако в данном контракте есть пункт обратного выкупа футболиста за €45 млн, которым и намерен воспользоваться «Реал».

Отметим, в нынешнем сезоне Серхио Регилон сыграл за «Тоттенхэм» в общей сложности в 12 матчах и отметился в них тремя голевыми пасами.