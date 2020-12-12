Вальядолид, Испания, , 08:07 — REGNUM Футбольный клуб «Вальядолид» переиграл команду из Памплоны «Осасуна» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Хосе Соррилья» и Вальядолиде и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль израильский нападающий Шош-Зальман Вайссман (7-я, 76-я минуты) и удачно реализовавший назначенный в ворота пенальти «Осасуны» чилийский полузащитник Фабиан Орельяна.

У гостей забитыми мячами отметились хорватский форвард Анте Будимир (27-я) и Роберто Торрес (43-я).

Отметим, по итогам встречи «Вальядолид» смог набрать 13 очков, что позволило ему подняться на шестнадцатое место турнирной таблицы Примеры и покинуть зону вылета. У «Осасуны» 11 очков и девятнадцатая позиция.