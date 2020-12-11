Милан, Италия, , 23:40 — REGNUM Нападающий Златан Ибрагимович оценил свои перспективы и текущее состояние «Милана».

«Я буду продолжать, пока не смогу делать то, что делаю. Мне просто нужно поддерживать себя физически, а остальное решится само собой. Мы находимся в невероятной форме — у нас все отлично, все хорошо. Но пока мы ничего не выиграли. Нужно иметь это в виду», — приводит слова шведского форварда портал BBC.

На данный момент «Милан» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 10 турах 26 очков.