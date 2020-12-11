Казань, , 22:54 — REGNUM Казанский «Ак Барс» принял на своем льду минское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась разгромом гостей со счетом — 7:2.

В составе победителей отличились Артем Галимов, Данис Зарипов, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Дмитрий Юдин, Стефан Да Коста и Найджел Доус. Со стороны «Динамо» шайбы забросили Степан Фальковский и Иван Лодня.

Таким образом, татарский клуб продлил победную серию до четырех матчей.

«Ак Барс» сохраняет за собой лидерство в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков. Минское «Динамо» занимает пятое место на Западе с 41 баллом.