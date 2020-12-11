Сочи, Краснодарский край, , 22:47 — REGNUM «Сочи» принял на своем льду «Нефтехимик» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Главным героем встречи стал 22-летний нападающий «сочинцев» Герман Рубцов. Он отметился двумя важными шайбами. Первая на 4-й минуте второго периода сравняла счет на табло (1:1), а последняя на 18-й минуте той же 20-минутки установила итоговый счет. Также в их составе отличились Максим Минеев и Даниил Мироманов.

Авторами двух шайб «Нефтехимика» стали Павел Порядин и Булат Шафигуллин.

На данный момент «Сочи» занимает предпоследнюю строчку Западной конференции, на их счету 26 очков. «Нефтехимик» — последняя команда Востока с 20 очками.