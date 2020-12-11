Тула, , 21:47 — REGNUM Тульский «Арсенал» проиграл «Химкам» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подмосковной команды, из-за чего серия без побед «Арсенала» теперь насчитывает 7 матчей.

В этот период тульский клуб дважды сыграл вничью и пять раз потерпел поражение.

На данный момент «Арсенал» занимает 13-е место в таблице чемпионата с 14 баллами на счету. Тем временем «Химки» смогли выправить свою положение. Команда покинула зону вылета и сейчас идет на 11-й строчке с 22 очками.