Манчестер, Великобритания, , 20:56 — REGNUM Согласно информации портала The Independent, Роналду может стать участником крупной сделки между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом».

Сообщается, что итальянский клуб рассматривает несколько вариантов трансфера. Первый заключается в обмене Криштиану Роналду на полузащитника «дьяволов» Поля Погба, который играл за «Юве» с 2012 по 2016 год.

«Манчестер Юнайтед» давно хочет вернуть португальца, и трансфер может стать возможным, благодаря ситуации в итальянской команде. Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет построить командный футбол, но стиль игры звездного португальца не дает это сделать.

Второй вариант — в обмен на Поля Погба в Манчестер отправится аргентинский хавбек «Юве» Пауло Дибала. Однако, «МЮ» не так заинтересован в услугах Дибалы.