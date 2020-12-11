Красногорск, , 20:55 — REGNUM 11 декабря на «Арене Химки» в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 «Химки» одержали минимальную победу над тульским «Арсеналом». Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил 30-летний российский нападающий Илья Кухарчук после передачи Александра Трошечкина. На матче работала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

«Химки», одержав шестую победу в сезоне и набрав 22 очка, поднялись на 11-ю позицию. «Арсенал» с 14-ю очками идет на 13-й строчке в зоне вылета.