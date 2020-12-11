Лестер, Великобритания, , 20:34 — REGNUM Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился своим мнением об игре нападающего клуба Джейми Варди.

«Надо дать понять игроку, что веришь в него. Он нападающий, которым я всегда восхищался.

Мы стараемся как можно быстрее взаимодействовать с игроками атаки. Нам следует качественно обслуживать Варди. И если у нас получается, то в Европе не так много игроков, которые лучше него.

Когда он подходит к воротам, не думаешь ни о чем, кроме гола. Он соответствует тому, что я ищу. У него есть характер, мой идеальный футболист обладает такой же ментальной силой. Мы должны использовать свои сильные стороны для одного из лучших нападающих Европы», — приводит высказывание специалиста портал BBC.