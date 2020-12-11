Игльс, , 15:53 — REGNUM Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Игльсе (Австрия).

Третьяков поделил первое место со спортсменом из Латвии Мартинсом Дукурсом. По сумме двух попыток спортсмены показали одинаковый результат — 1 минуту 45,52 секунды.

Замкнул тройку ещё один российский скелетонист Никита Трегубов (+0,02). Даниил Романов показал восьмой результат (+0,46).

Эти медали стали для российских скелетонистов первыми в нынешнем сезоне Кубка мира.