Игльс, 11 декабря 2020, 15:53 — REGNUM Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Игльсе (Австрия).
Третьяков поделил первое место со спортсменом из Латвии Мартинсом Дукурсом. По сумме двух попыток спортсмены показали одинаковый результат — 1 минуту 45,52 секунды.
Замкнул тройку ещё один российский скелетонист Никита Трегубов (+0,02). Даниил Романов показал восьмой результат (+0,46).
Эти медали стали для российских скелетонистов первыми в нынешнем сезоне Кубка мира.