Лозанна, Швейцария, , 15:34 — REGNUM Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала иск против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что CAS зарегистрировал иск УАФ против УЕФА, а также Швейцарского футбольного союза. Апелляция связана с тем, что сборной Украины присудили техническое поражение со счётом 0:3 в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Матч должен был состояться 17 ноября в Люцерне (Швейцария). Перед игрой в сборной Украины была зафиксирована вспышка коронавируса.

Члены команды по прибытии в Швейцарию были помещены на карантин и не смогли выйти на матч. В итоге УЕФА признал украинскую сторону виновной в невозможности проведения встречи.

Теперь в своей апелляции УАФ требует от CAS отмены технического поражения и определения исхода матча путём жеребьёвки.

Отметим, что после присуждения технического поражения сборная Украины заняла последнее, четвёртое, место в своей группе Лиги наций, набрав шесть очков в шести матчах, и вылетела в лигу В. Сборная Швейцарии, в свою очередь, после присуждения технической победы, также набрав шесть очков, поднялась на третье место и сохранила место в Лиге А.

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