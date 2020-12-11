Стокгольм, , 15:12 — REGNUM Сборная Швеции по лыжным гонкам примет участие в «Тур де Ски». Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба шведской национальной федерации.

«Мы знаем, что интерес к шведским лыжникам велик, равно как и желание команды соревноваться. Так что мы нашли решение», — заявил менеджер сборной Швеции Даниэль Фореус.

По его словам, была проделана большая работа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом по пути на «Тур де Ски».

Многодневная гонка «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января на трёх трассах в Швейцарии и Италии.

Ранее сообщалось, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии могут отказаться от участия в «Тур де Ски». Причём эти команды попросили организаторов сократить количество этапов, на что Международная федерация лыжного спорта (FIS) ответила отказом.

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