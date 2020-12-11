Хохфильцен, Австрия, , 14:58 — REGNUM Победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) стала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова.

Алимбекова не допустила промахов на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 20 минут 12,3 секунды.

Серебряным призёром стала представительница Норвегии Тириль Экхофф, которая допустила один промах и отстала от победительницы на 9,5 секунды. Замкнула тройку Франциска Пройс из Германии с отставанием 9,9 секунды и одним промахом.

Лучшая из российских биатлонисток Ульяна Кайшева заняла 18-е место.