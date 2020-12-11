Москва, , 14:53 — REGNUM Финал мужского чемпионата мира по волейболу — 2022 состоится во дворце спорта «Динамо» в Москве. Об этом 11 декабря журналистам рассказал глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Десять городов, 70 матчей. Очень серьёзный турнир. Уверен, что мы его проведём на самом высоком уровне», — сказал Шевченко.

Он отметил, что финал ЧМ-2022 планируется провести в новом дворце спорта «Динамо».

ЧМ-2022 по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калининграде, Уфе, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске и Кемерово.

Дворец спорта «Динамо» был введён в эксплуатацию в 2019 году. Он рассчитан на 3,5 тыс. зрителей.