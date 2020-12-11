Москва, 11 декабря 2020, 14:19 — REGNUM Президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) единогласно переизбрана Ирина Винер-Усманова. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на делегата отчётно-выборной конференции ВФХГ.
«Ирина Александровна Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики», — сказал делегат.
Отчётно-выборная конференция организации прошла 11 декабря в онлайн-формате.
Винер-Усманова была единственным кандидатом на пост главы ВФХГ. Она возглавляет организацию с 2008 года.
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