Варшава, , 14:16 — REGNUM Неудачное выступление польских футбольных клубов в еврокубках в текущем сезоне привело к тому, что Польша опустилась на 30 место в рейтинге ассоциаций УЕФА. Это худший результат для польского футбола в истории. Об этом сообщает Onet.pl.

В текущем сезона лишь одна польская команда прошла отборочный этап в еврокубках и провела «футбольную осень» — познаньский «Лех». Однако этот клуб в Лиге Европы выступил крайне неудачно — занял последнее место в группе, проиграв 5 матчей из 6 сыгранных.

Попадание на 30-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА означает, что в следующем сезоне чемпион Польши сыграет в отборочных матчах Лиги чемпионов, но ни одна польская команда не сыграет в Лиге Европы. Команда, занявшие второе место в чемпионате республики, а также обладатели Кубка Польши, сыграют во втором квалификационном раунде Лиги европейских конференций — в новом еврокубке, который стартует летом 2021 года. Третьей команде лиги предстоит выступить с первого квалификационного раунда Лиги европейских конференций.

Рейтинг ассоциаций УЕФА рассчитывается на основании выступлений команд той или иной страны в европейских кубковых турнирах на протяжении пятилетнего периода. Данный рейтинг определяет уровень представительства той или иной страны в еврокубках на следующий сезон.