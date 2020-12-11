Москва, , 14:14 — REGNUM В новый состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вошёл адвокат Анатолий Кучерена. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Новый состав наблюдательного совета РУСАДА утверждён 11 декабря на общем собрании членов организации.

Помимо Кучерены, в него вошли директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, завкафедрой международного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Наталья Соколова, а также эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков.

Кроме того, в новый состав наблюдательного совета вошли два члена из его прежнего состава. Это вице-президент РАН Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

Председатель и вице-председатель наблюдательного совета РУСАДА будут выбраны на первом его заседании путём голосования.

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