Москва, , 13:52 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к главе Минспорта Олегу Матыцину с предложением пригласить в Россию белорусских спортсменов, столкнувшихся с преследованиями местных властей за публичные высказывания, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Представляется вполне уместным и своевременным предложить белорусским спортсменам, по не зависящим от них причинам лишенным работы либо возможности реализовать свой потенциал в Белоруссии, присоединиться к коллегам и друзьям в России на постоянной основе и получить работу в нашей стране. Кроме того, в перспективе — предоставить им российское гражданство по упрощенной процедуре», — говорится в обращении.

Он обратил внимание на то, что известный белорусский самбист, чемпион мира и Европы Степан Попов уволен из центра олимпийской подготовки «Стайки» за высказывания против необоснованно жестких действий силовых структур, ранее аналогичная участь постигла чемпионку мира по легкой атлетике Марину Арзамасову.