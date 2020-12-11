Бергамо, Италия, , 13:44 — REGNUM Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в скором времени вернётся в общую группу команды. Об этом 11 декабря заявил его агент Вадим Шпинёв.

«Ждём отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе», — цитирует Шпинёва Sport24.

Он добавил, что Миранчук чувствует себя хорошо, а симптомы лёгкой простуды давно прошли. Ранее его тест на коронавирус оказался положительным.

По словам агента, футболист до сих пор соблюдает изоляцию, но по согласованию с тренерами занимается по индивидуальной программе.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива». За команду из Бергамо он сыграл четыре матча и забил два гола.

Читайте ранее в этом сюжете: Хавбек сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом