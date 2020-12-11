Москва, , 13:36 — REGNUM Прощание с Виктором Понедельником пройдет 11 декабря в Москве. Об этом сообщил зампредседателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

«Сегодня состоится прощание в Москве. Посторонних там не будет, только родные, узкий круг», — цитирует Порядина ТАСС.

Отмечается, что семья Понедельника решила ограничить доступ на церемонию, чтобы не рисковать здоровьем в условиях пандемии. При этом планируют провести памятное прощание в Ростове-на-Дону, когда вирусная обстановка пойдет на спад.

Напомним, Виктор Понедельник умер 5 декабря на 84-м году жизни. Он был чемпионом Европы по футболу 1960 года и автором победного гола в финале того турнира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион «Ростов Арену» предложили назвать в честь Виктора Понедельника.

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