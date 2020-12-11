Москва, , 13:09 — REGNUM Российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Артём Чернов умер в возрасте 38 лет. Об этом 11 декабря сообщила в Instagram Светлана Кольцова, жена хоккеиста Кирилла Кольцова.

«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артёма Чернова», — написала Кольцова.

Высшим достижением в карьере Чернова стала победа в Кубке Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо».

В 2000 году в составе сборной России он стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира.