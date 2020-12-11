Москва, , 13:01 — REGNUM Нового гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут избрать в феврале-марте 2021 года. Об этом 11 декабря заявил журналистам и. о. главы организации Михаил Буханов.

«Сейчас комиссия получает резюме, планируется завершить это в следующем году. Думаю, в феврале, в крайнем случае в марте, процедуры завершатся, и мы будем с новым генеральным директором», — сказал Буханов.

Напомним, 28 августа с поста гендиректора РУСАДА был уволен Юрий Ганус, который занимал эту должность с августа 2017 года. Вместо него исполняющим обязанности был назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря РУСАДА объявило о начале поиска кандидатов на должность генерального директора.

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