Монреаль, Канада, , 12:55 — REGNUM Антидопинговый кодекс в 2018 году чаще всех нарушали российские спортсмены. Об этом 11 декабря заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своём отчёте.

Отмечается, что за 2018 год аккредитованные лаборатории WADA зафиксировали 1 640 нарушений, в том числе у российских спортсменов — 144. Далее идут представители Италии (132) и Франции (114).

Среди видов спорта наибольшее количество нарушений зафиксировано в бодибилдинге (261), велоспорте (221), лёгкой атлетике (193), пауэрлифтинге (164) и тяжёлой атлетике (157).