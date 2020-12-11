Москва, , 12:35 — REGNUM Московский ЦСКА может отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко до конца 2020 года. Об этом 11 декабря сообщает «Чемпионат».

"Сейчас в клубе допускают все варианты развития ситуации, но вариант с отставкой серьёзно рассматривается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение во многом будет зависеть от результата матчей с «Уралом» и «Ростовом».

При этом в случае ухода Гончаренко одним из кандидатов на его пост может стать Василий Березуцкий.

Напомним, ЦСКА занял четвёртое место в группе Лиги Европы, не одержав ни одной победы, выбыл с турнира. После 17 туров чемпионата России команда с 33 очками занимает третье место.

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