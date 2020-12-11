Москва, , 11:43 — REGNUM Санкции США в отношении футбольного клуба «Ахмат» являются дуростью. Об этом 11 декабря заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Кроме как дуростью, подобные решения назвать невозможно. Какое отношение имеет минюст США к клубу, который играет в футбол на другом конце земли?» — цитирует Колоскова «Р-спорт».

Он отметил, что США ссылаются на пресловутые права человека, но футбольный клуб в этих обвинениях не фигурирует.

Колосков добавил, что никакой угрозы для развития клуба эти санкции не представляют, поскольку у него нет активов, находящихся в юрисдикции США.

Напомним, ранее минфин США внёс в санкционный лист ФК «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.