Лас-Вегас, США, 11 декабря 2020, 11:17 — REGNUM Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев проведёт бой с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом 20 января. Об этом 11 декабря сообщил глава UFC Дэна Уайт.
Поединок состоится на турнире UFC, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).
Первоначально бой должен был пройти 19 декабря. Сообщалось, что поединок отменили из-за положительного результата теста на коронавирус у Эдвардса.
На сегодняшний день на счету 26-летнего Чимаева девять побед в ММА (все — досрочно) и ни одного поражения.
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