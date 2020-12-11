Лас-Вегас, США, , 11:17 — REGNUM Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев проведёт бой с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом 20 января. Об этом 11 декабря сообщил глава UFC Дэна Уайт.

Поединок состоится на турнире UFC, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Первоначально бой должен был пройти 19 декабря. Сообщалось, что поединок отменили из-за положительного результата теста на коронавирус у Эдвардса.

На сегодняшний день на счету 26-летнего Чимаева девять побед в ММА (все — досрочно) и ни одного поражения.

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