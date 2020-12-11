Бухарест, , 10:09 — REGNUM Главный тренер турецкого клуба «Стамбул Башакшехир» Окан Бурук первым начал оскорблять румынского судью в матче Лиги чемпионов с ПСЖ. Об этом 10 декабря сообщил румынский телеканал Digi Sport.

В расследовании, проведённом румынским телевидением, говорится, что Бурук, обращаясь к судье, произнёс следующие слова: «В моей стране румыны — цыгане, но я не могу их называть цыганами».

Однако скандал разразился не из-за этих слов, а из-за того, что арбитр Себастьян Колтеску назвал одного из тренеров «Башакшехира» Пьера Вебо чёрным.

Вебо неподобающе вёл себя на скамейке запасных, за что должен был быть удалён. Когда главный арбитр спросил Колтеску, кого именно удалить, тот указал на Вебо, использовав румынское слово negru, поскольку все остальные тренеры были белыми.

При этом во время споров Бурук крикнул Колтеску: «Ты расист». Румыский арбитр был обвинён в расизме. Теперь УЕФА планирует наказать Колтеску, а со всех остальных участников скандала уже снял обвинения, в том числе за срыв матча.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр спорта Румынии извинился за поведение футбольного судьи