Ньон, Швейцария, , 08:57 — REGNUM Определились все участники плей-офф Лиги Европы. 10 декабря прошли матчи шестого тура группового этапа турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Рома», «Наполи», «Милан» (Италия), «Арсенал», «Лестер», «Тоттенхэм» (Англия), «Гранада», «Реал Сосьедад», «Вильярреал» (Испания), «Байер», «Хоффенхайм» (Германия), «Бенфика», «Брага» (Португалия), «Лилль» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Маккаби» (Израиль). «Антверпен» (Бельгия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Вольфсберг» (Австрия).

Также в весенней части турнира сыграют команды, занявшие третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Это «Краснодар» (Россия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтёр», «Динамо Киев» (Украина).

В групповом этапе Лиги Европы принимал участие московский ЦСКА, но он вылетел с турнира, заняв четвёртое место в группе.

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