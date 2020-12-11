Глазго, Великобритания, , 08:42 — REGNUM Шотландский «Селтик» одержал победу над французским «Лиллем» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Селтика» голы забили защитник Кристофер Жюльен и полузащитники Каллум Макгрегор, реализовавший пенальти, и Дэвид Тернбулл.

У «Лилля» отличились хавбек Нанитамо Иконе и форвард Тимоти Уэа.

По итогам группового этапа «Селтик» занял четвёртое место в группе, набрав четыре очка, и выбыл из Лиги Европы. «Лилль» с 11 очками стал вторым и вышел в плей-офф.

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