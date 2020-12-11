Лестер, Великобритания, , 08:38 — REGNUM Английский «Лестер Сити» одержал победу над греческим АЕКом в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лестера» голы забили полузащитники Дженгиз Ундер и Харви Барнс.

По итогам группового этапа «Лестер» занял первое место в группе, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. АЕК с тремя очками стал четвёртым и выбыл с турнира.

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