Лондон, , 08:34 — REGNUM Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над бельгийским «Антверпеном» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент.

В составе «Тоттенхэма» голы забили нападающий Винисиус Мораис и полузащитник Джованни Ло Чельсо.

По итогам группового этапа «Тоттенхэм» занял первое место в группе, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Антверпен» с 12 очками стал вторым и также продолжит борьбу в турнире.

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