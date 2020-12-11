Загреб, , 08:28 — REGNUM Московский ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:3, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Динамо» голы забили защитник Йошко Гвардиол и нападающие Мислав Оршич и Лирим Кастрати. ЦСКА ответил мячом хавбека Кристияна Бистровича.

По итогам группового этапа ЦСКА занял четвёртое место в группе, набрав три очка, и вылетел из Лиги Европы. «Динамо» с 14 очками стал первым и вышел в плей-офф.

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