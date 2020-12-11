Прага, , 08:23 — REGNUM «Милан» одержал победу над пражской «Спартой» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Милана» Йенс Хауге на 23-й минуте.

По итогам группового этапа «Милан» занял первое место в группе, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Спарта» с шестью очками стала третьей и покинула турнир.

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