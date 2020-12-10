София, , 23:53 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА из Софии принял на своем поле итальянскую «Рому» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Болгарской Армии» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом — 3:1.

Счет встречи был открыт уже на 5-й минуте, голом отличился полузащитник ЦСКА Тьягу Родригеш. Вскоре равенство на табло вернул 18-летний форвард «Ромы» Томмазо Миланезе.

Также в составе ЦСКА два решающих мяча забил уроженец Гамбии Али Соу. На 34-й минуте он помог «армейцам» повести в счете, а на 55-й минуте установил итоговый счет встречи.

Несмотря на поражение, «Рома» заняла первую строчку в группе и квалифицировалось в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА пропустит евровесну, закончив турнир на последнем месте группы.