Лондон, , 23:28 — REGNUM Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа отличился в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с ирландским «Дандолком». Встреча завершилась победой «пушкарей» со счетом 4:2.

Таким образом, 21-летний форвард забил пятый гол во всех турнирах в текущем сезоне. Это лучший показатель среди всех игроков «Арсенала» на данный момент.

По четыре мяча на свой счет записали Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Николя Пепе.

Отметим, что «Арсенал» квалифицировался в плей-офф ЛЕ с первого места в группе. Английский клуб набрал максимальное число возможных очков — 18.